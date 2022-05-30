Эмир Кустурица прокомментировал стремление западных стран «стереть» российскую культуру

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица в разговоре с RT ответил тем западным странам, которые пытаются «стереть» российскую культуру.

По его словам, сейчас проявляется настоящая мания разрушать историю.

«Мы имеем дело с определённым образом мышления, при котором люди по всему миру демонстрируют антиколониальные настроения и стремятся «стереть» историю человечества. Это несусветная глупость, которую сегодня педалируют многие экс-колониальные страны», — сказал он.

Режиссёр добавил, что эти государства, вместо того чтобы «постепенно менять публичное отношение, опираясь на историю, отворачиваются от своей истории».

Стремление «контролировать историю» приведёт к тому, что «эта самая история превратится в ложь», подчеркнул Кустурица.