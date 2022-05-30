Эмир Кустурица прокомментировал стремление западных стран «стереть» российскую культуру
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По его словам, сейчас проявляется настоящая мания разрушать историю.
«Мы имеем дело с определённым образом мышления, при котором люди по всему миру демонстрируют антиколониальные настроения и стремятся «стереть» историю человечества. Это несусветная глупость, которую сегодня педалируют многие экс-колониальные страны», — сказал он.
Режиссёр добавил, что эти государства, вместо того чтобы «постепенно менять публичное отношение, опираясь на историю, отворачиваются от своей истории».
Стремление «контролировать историю» приведёт к тому, что «эта самая история превратится в ложь», подчеркнул Кустурица.