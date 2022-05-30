Путин предложил членам Совбеза России обсудить вопросы внешней политики

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Российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности страны.
Путин предложил членам Совбеза России обсудить вопросы внешней политики
  • РИА Новости

«Обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой... Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал Путин.

После этого он он предложил главе МИД России Сергею Лаврову выступить с докладом.

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