Эскалатор в переходе между «Чеховской» и «Пушкинской» закроют на ремонт с 6 июня
- РИА Новости
Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на сайт столичного метро.
Ограничения связаны с ремонтом, который продлится до 13 июля 2022 года.
Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции «Верхние Лихоборы» (выходы №4—5) Люблинско-Дмитровской линии.
Ранее НСН сообщала о проходке правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.