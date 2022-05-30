Эскалатор в переходе между «Чеховской» и «Пушкинской» закроют на ремонт с 6 июня

Эскалатор в переходе между станциями столичного метрополитена «Чеховская» и «Пушкинская» временно закроют для пассажиров с 6 июня.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на сайт столичного метро.

Ограничения связаны с ремонтом, который продлится до 13 июля 2022 года.

Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции «Верхние Лихоборы» (выходы №4—5) Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее НСН сообщала о проходке правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.