Эскалатор в переходе между «Чеховской» и «Пушкинской» закроют на ремонт с 6 июня

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Эскалатор в переходе между станциями столичного метрополитена «Чеховская» и «Пушкинская» временно закроют для пассажиров с 6 июня.
Эскалатор в переходе между «Чеховской» и «Пушкинской» закроют на ремонт с 6 июня
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на сайт столичного метро.

Ограничения связаны с ремонтом, который продлится до 13 июля 2022 года.

Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции «Верхние Лихоборы» (выходы №4—5) Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее НСН сообщала о проходке правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.

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