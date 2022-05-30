В Москве запустили сервис для покупки билетов на речной транспорт

Сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики «Суда сюда!» запустили в Москве.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сервис «Суда сюда!» — это часть единой билетной системы московского транспорта. Он даёт пассажирам возможность не терять время в очередях и приобрести билет в несколько кликов, а судовладельцам — продавать билеты без посредников», — говорится в сообщении.

Для москвичей доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал — Химки. Позднее появится ещё восемь маршрутов.

Ранее «Известия» передавали, что сезон речной навигации в Москве стартовал 24 апреля.