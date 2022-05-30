В Москве запустили сервис для покупки билетов на речной транспорт

Короткая ссылка
Сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики «Суда сюда!» запустили в Москве.
В Москве запустили сервис для покупки билетов на речной транспорт
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сервис «Суда сюда!» — это часть единой билетной системы московского транспорта. Он даёт пассажирам возможность не терять время в очередях и приобрести билет в несколько кликов, а судовладельцам — продавать билеты без посредников», — говорится в сообщении.

Для москвичей доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал — Химки. Позднее появится ещё восемь маршрутов.

Ранее «Известия» передавали, что сезон речной навигации в Москве стартовал 24 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить