В Башкортостане отменили штрафы за нарушение масочного режима

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Курултай Башкортостана на региональном уровне принял решение об отмене штрафов за нарушение масочного режима на территории республики, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В Башкортостане отменили штрафы за нарушение масочного режима
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Об этом сообщает портал mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Государственного собрания республики.

Кроме того, отменена обязанность соблюдения социальной дистанции в общественных местах.

Документ о внесении изменений в положения о коронавирусных ограничениях направлен на подписание главе республики Радию Хабирову.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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