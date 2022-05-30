В Башкортостане отменили штрафы за нарушение масочного режима
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Об этом сообщает портал mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Государственного собрания республики.
Кроме того, отменена обязанность соблюдения социальной дистанции в общественных местах.
Документ о внесении изменений в положения о коронавирусных ограничениях направлен на подписание главе республики Радию Хабирову.
Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.