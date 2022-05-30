IT-технологии планируют внедрять в Хабаровском крае при поддержке «Иннополиса»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал во время встречи с первым проректором университета «Иннополис» Республики Татарстан Искандером Бариевым о мероприятиях по внедрению IT-технологий в регионе.

На встрече обсудили возможное сотрудничество Хабаровского края и университета «Иннополис», специализирующегося на сфере IT и робототехнике. При поддержке высшего учебного заведения планируют реализовывать нацпроекты по внедрению в регионе новейших технологий.

«Это основа для новых моделей бизнеса, торговли, промышленности, логистики. Поэтому в крае мы активно продвигаем цифровизацию», — заявил губернатор Дегтярёв. Об этом пишет vostokmedia.com.

В Хабаровском крае активно увеличивают количество бюджетных мест для обучения в вузах специалистов в IT-сфере, которые в дальнейшем будут продвигать цифровизацию на территории края. Средства для этого выделяют из регионального бюджета.

При этом, по мнению проректора Бариева, важно вкладываться и в профориентацию учащихся школ. Во время встречи стороны обсудили такую инициативу, как федеральный профориентационный проект «Программирование в школах», в рамках которого университет «Иннополис» и краевое правительство договорились о сотрудничестве.

Кроме того, Бариев считает, что необходимо участие университетов ДФО в программе «Приоритет-2030». Это позволит выйти на уровень лидеров высшего образования в России и внести свой вклад в достижение национальных целей. «Иннополис» пообещал помочь с оформлением заявок.