Биолог Шипилина напомнила дачникам о сроках уничтожения борщевика на участках

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Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Вавилова (ВИР) кандидат биологических наук Лилия Шипилина напомнила, что растение борщевик важно уничтожать на загородных участках в мае-июне.
Биолог Шипилина напомнила дачникам о сроках уничтожения борщевика на участках
  • globallookpress.com

Если пропустить это время, то избавиться от сорняка будет намного сложнее, отметила она в интервью радио Sputnik.

«Уничтожать борщевик лучше всего в мае или в начале июня, пока он ещё не так велик. Важно избавиться от этого растения сейчас, пока это ещё ростки, потому что с каждым днём лета уничтожать его будет всё сложнее и сложнее: борщевик станет гигантом, его листья могут достичь в диаметре 50—70 см. Вы можете опоздать выкопать борщевик, и тогда далеко не каждый человек сможет подойти к нему близко», — предупредила специалист.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что работы по ликвидации борщевика Сосновского пройдут в 46 округах Московской области в 2022 году.

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