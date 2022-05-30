Эксперт Стольникова назвала способы проверки подлинности лекарств в аптеках

Заведующая отделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела Любовь Стольникова рассказала, что одним из способов проверить подлинность лекарства является бесплатное мобильное приложение национальной системы «Честный знак».

Для проверки лекарства надо найти на его упаковке код маркировки, рассказала она в беседе с каналом «Москва 24».

«Качественный товар программа найдёт в системе маркировки. На экране появится сообщение об этом, а также основная информация о лекарстве. Если же нет, то препарат, возможно, является контрафактом. Сообщить об этом в контрольные органы также можно через приложение», — отметила Стольникова.

По её словам, лекарства можно проверить и на сайте Росздравнадзора.

Ранее НСН сообщала, что сумма налоговых поступлений от производителей лекарств и медицинских изделий в Москве выросла на 38,4% в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысила 4,5 млрд рублей.