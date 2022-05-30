Эксперт Стольникова назвала способы проверки подлинности лекарств в аптеках
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Для проверки лекарства надо найти на его упаковке код маркировки, рассказала она в беседе с каналом «Москва 24».
«Качественный товар программа найдёт в системе маркировки. На экране появится сообщение об этом, а также основная информация о лекарстве. Если же нет, то препарат, возможно, является контрафактом. Сообщить об этом в контрольные органы также можно через приложение», — отметила Стольникова.
По её словам, лекарства можно проверить и на сайте Росздравнадзора.
Ранее НСН сообщала, что сумма налоговых поступлений от производителей лекарств и медицинских изделий в Москве выросла на 38,4% в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысила 4,5 млрд рублей.