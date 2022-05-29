В Сочи рассказали об обновлении города перед курортным сезоном

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Администрация Сочи в рамках пресс-тура для журналистов крупнейших российских и региональных медиа рассказала об обновлении города перед курортным сезоном.
В Сочи рассказали об обновлении города перед курортным сезоном
  • РИА Новости

Как говорится на сайте администрации Сочи, по приглашению главы города Алексея Копайгородского на курорт приехали более 50 сотрудников крупнейших российских и региональных медиа. 

«Первый день пресс-тура был посвящён Году экологии в Сочи и курортам... Пляжная территория «Маяка» на Приморской набережной курорта прошла полную реконструкцию по экостандартам. На территории установлен фандомат для сбора пластиковой тары», — отмечается в заявлении.

Также участники пресс-тура первыми увидели преображенный Эвкалиптовый сквер в уникальном сочинском стиле озеленения.

Вместе с этим журналистам презентовали летнюю программу парка развлечений SkyPark и они получили возможность на себе испытать все аттракционы и снять сюжеты от первого лица.  

«Также они посетили один из знаковых объектов показа на территории Сочинского национального парка — смотровую башню на горе Ахун. Журналистам рассказали, что подвесную пассажирскую канатную дорогу на гору Большой Ахун, оборудованную 10-местными кабинами, планируется построить в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», — указали в администрации.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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