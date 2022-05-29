В Нижегородской области один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, после этого к пострадавшим подошла женщина, которая стала свидетелем ДТП.
Пока она оказывала помощь подросткам, молодой человек на мопеде сбил всех троих, в результате чего одна из девочек погибла, а вторая девочка и женщина госпитализированы. Виновник ДТП также скрылся с места происшествия.
Уточняется, что женщина-водитель уже задержана, а подростка на мопеде ищут.
Ранее шесть человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области.