В Нижегородской области один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП

В Нижегородской области пьяная женщина, лишённая водительских прав, сбила двух девочек-подростков 15 и 16 лет. Она скрылась с места аварии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, после этого к пострадавшим подошла женщина, которая стала свидетелем ДТП.

Пока она оказывала помощь подросткам, молодой человек на мопеде сбил всех троих, в результате чего одна из девочек погибла, а вторая девочка и женщина госпитализированы. Виновник ДТП также скрылся с места происшествия.

Уточняется, что женщина-водитель уже задержана, а подростка на мопеде ищут.

Ранее шесть человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области.