В Волгоградской области загорелся тепловоз пассажирского поезда

В МЧС по Волгоградской области сообщили о возгорании, которое произошло в тепловозе пассажирского поезда Волгоград — Москва.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«18:25... поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда Волгоград — Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Локомотив отцеплен и отогнан на безопасное расстояние», — указали в МЧС.

Уточняется, что пожарные в 19:01 ликвидировали возгорание. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, а к месту ЧП направлен резервный тепловоз.

Ранее сообщалось, что в Казани на территории предприятия по производству моющих средств начался пожар.