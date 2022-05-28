В Волгоградской области загорелся тепловоз пассажирского поезда

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В МЧС по Волгоградской области сообщили о возгорании, которое произошло в тепловозе пассажирского поезда Волгоград — Москва.
В Волгоградской области загорелся тепловоз пассажирского поезда
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«18:25... поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда Волгоград — Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Локомотив отцеплен и отогнан на безопасное расстояние», — указали в МЧС.

Уточняется, что пожарные в 19:01 ликвидировали возгорание. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, а к месту ЧП направлен резервный тепловоз.

Ранее сообщалось, что в Казани на территории предприятия по производству моющих средств начался пожар.

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