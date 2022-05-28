В Псковской области отменили обязательное ношение масок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что использование масок в регионе стало рекомендацией, а не обязательным требованием в рамках ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост главы региона в его Telegram.

«Друзья, хорошие новости! Эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается с начала апреля... Поэтому с сегодняшнего дня в областной противовирусный Указ вносится ряд принципиальных изменений. Требования масочного режима перестают быть обязательными и переводятся в разряд рекомендательных», — написал он.

Также он добавил, что в регионе теперь разрешена работа дискотек и ночных клубов. Массовые мероприятия до 100 человек более не требуют согласования с Роспотребнадзором.

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