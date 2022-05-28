Глава МВД Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников ведомства в Севастополе

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников УМВД по Севастополю.
Глава МВД Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников ведомства в Севастополе
  • © МВД России

Об этом сообщает «МВД МЕДИА» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Владимир Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников УМВД России по городу Севастополю. Специально для них в Балаклаве возведён новый девятиэтажный дом», — заявила Волк.

По данным ведомства, новые квартиры получили 92 семьи.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь» со ссылкой на слова главы УМВД по Севастополю Павла Гищенко, в 2021 году число раскрытых преступлений в городе выросло на 19%.

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