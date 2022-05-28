Колокольцев открыл единый центр МВД по оказанию госуслуг в Севастополе

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев открыл в Севастополе ведомственный единый центр по оказанию государственных услуг.
Колокольцев открыл единый центр МВД по оказанию госуслуг в Севастополе
  • © МВД России

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия единого центра предоставления государственных услуг УМВД России по городу Севастополю», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев отметил, что в центре будут оказываться наиболее востребованные по линии ведомства госуслуги.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь» со ссылкой на слова главы УМВД по Севастополю Павла Гищенко, в 2021 году число раскрытых преступлений в городе выросло на 19%.

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