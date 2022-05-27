Автоэксперт Попов высказался о спросе на российские машины за рубежом

Короткая ссылка
Автоэксперт Дмитрий Попов высказался о спросе на российские машины за рубежом.
Автоэксперт Попов высказался о спросе на российские машины за рубежом
  • Gettyimages.ru
  • © Abstract Aerial Art

«В Японии продаются автомобили ВАЗ. Должен заметить, что концерн до недавнего времени был единым. В него входили Renault, Nissan, Mitsubishi и Lada. Две из четырёх моделей попадали в японский спектр интересов», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил Попов, в некоторых странах Европы до сих пор в качестве санитарных автомобилей используются «Нивы», которые показали хорошую проходимость и надёжность.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить