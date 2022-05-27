Автоэксперт Попов высказался о спросе на российские машины за рубежом

Автоэксперт Дмитрий Попов высказался о спросе на российские машины за рубежом.

«В Японии продаются автомобили ВАЗ. Должен заметить, что концерн до недавнего времени был единым. В него входили Renault, Nissan, Mitsubishi и Lada. Две из четырёх моделей попадали в японский спектр интересов», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил Попов, в некоторых странах Европы до сих пор в качестве санитарных автомобилей используются «Нивы», которые показали хорошую проходимость и надёжность.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News выразил мнение, что если нужно купить автомобиль, то проще приобрести его сейчас и не ждать.