На гоночной трассе испытали болид, построенный Московским политехом

На гоночной трассе Moscow Raceway испытали гоночный болид, построенный инженерами и студентами Московского политеха.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам разработчиков, максимальная скорость Fenix достигает 250 км/ч.

Автомобиль на 80% построен из отечественных комплектующих собственного производства.

«Из нововведений — установка более производительной улитки турбины, что позволило увеличить мощность двигателя. Изменения коснулись также шасси и трансмиссии», — заявил руководитель команды Юрий Коробков.

По его словам, была также сделана модификация системы переключения передач и системы подрулевых переключателей, изменены передаточные числа коробки передач и кинематика рулевого управления.