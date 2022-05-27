На гоночной трассе испытали болид, построенный Московским политехом

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На гоночной трассе Moscow Raceway испытали гоночный болид, построенный инженерами и студентами Московского политеха.
На гоночной трассе испытали болид, построенный Московским политехом
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам разработчиков, максимальная скорость Fenix достигает 250 км/ч.

Автомобиль на 80% построен из отечественных комплектующих собственного производства.

«Из нововведений — установка более производительной улитки турбины, что позволило увеличить мощность двигателя. Изменения коснулись также шасси и трансмиссии», — заявил руководитель команды Юрий Коробков.

По его словам, была также сделана модификация системы переключения передач и системы подрулевых переключателей, изменены передаточные числа коробки передач и кинематика рулевого управления.

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