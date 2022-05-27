В РЭО прокомментировали ситуацию с отходами текстиля

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев прокомментировал ситуацию с отходами текстиля.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Отходы текстиля от общего объёма ТКО в России составляют около 1,5%, текстильных товаров выпускается примерно 962 тыс. т в год. Для переработки отходов такого типа в чистое вторсырьё в стране имеются мощности на 25 тыс. т в год», — заявил Буцаев.

По его словам, вторсырьё из текстиля Россия закупает в основном из Европы, а в новых условиях нужно более активно развивать экономические стимулы, направленные на организацию сбора текстильных отходов, их переработку, вовлечение вторичного текстильного сырья в хозяйственный оборот внутри страны.

Как ожидает Буцаев, в 2022 году власти примут механизм расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки, в рамках которого средства экосбора будут направлены на создание мощностей переработки и установку контейнеров для раздельного сбора отходов.

«Норматив утилизации по текстилю сейчас составляет всего 10%, с введением полноценного механизма РОП он будет постепенно увеличен. Всё это позволит наладить сбор текстиля и его переработку почти в полном объёме», — добавил эксперт.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Буцаев прокомментировал ситуацию с коммунальными отходами.