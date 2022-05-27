Эксперт по финансовым рынкам Голубовский дал советы по хранению сбережений

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский дал советы по хранению сбережений.

«Я бы, наверное, согласился, что 80% стоит держать в рублях», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, если есть желание диверсифицировать свои сбережения, то можно приобрести золото.

«Потому что инвестиционные монеты вы можете хранить у себя дома сколько угодно и покупать их анонимно. Это реальная альтернатива валютам», — считает Голубовский.

Ранее политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU дал советы по инвестициям.