Инвесторы построят семь школ и шесть детсадов за пределами ТТК Москвы

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Инвесторы построят семь школ и шесть детсадов за пределами Третьего транспортного кольца Москвы в рамках программы создания мест приложения труда.
Инвесторы построят семь школ и шесть детсадов за пределами ТТК Москвы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столичное правительство заключило с инвесторами 18 соглашений по созданию мест приложения труда, по которым должен быть построен 31 объект.

«Общий объём инвестиций в эти проекты составит 14,5 млрд рублей. Благодаря созданию новых учебных заведений в городе появится более 1,1 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Также инвесторы построят семь деловых центров, шесть технопарков, два торгово-офисных здания, два торгово-развлекательных центра и один производственный комплекс.

Как ожидается, объекты сдадут в эксплуатацию в 2023 — 2026 годах.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

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