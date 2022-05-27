В Москве 11 июня пройдёт благотворительный баскетбольный матч под девизом «Помощь детям Донбасса»

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Благотворительный баскетбольный матч состоится 11 июня, в преддверии Дня России, в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве, мероприятие будет проводиться для сбора средств, которые направят на поддержку детей с детским церебральным параличом.
В Москве 11 июня пройдёт благотворительный баскетбольный матч под девизом «Помощь детям Донбасса»
  • Gettyimages.ru
  • © Wongsaphat Suknachon / EyeEm

Матч организован благотворительным фондом «Шаг вместе» при поддержке журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения». Попечительным советом Фонда «Шаг вместе» принято решение провести матч под девизом «Помощь детям Донбасса».

В матче традиционно подтвердили своё участие руководители администрации президента Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, топ-менеджеры государственных компаний Российской Федерации и представители медиасреды.

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