Экономист Манн рассказала подробности о специальном налоговом режиме самозанятых

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Экономист Юлия Манн рассказала подробности о специальном налоговом режиме самозанятых.
Экономист Манн рассказала подробности о специальном налоговом режиме самозанятых
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

«Специальный налоговый режим самозанятых выбирают для того, чтобы было удобно платить налоги с тех доходов, которые мы получаем. При этом в режим самозанятых не включены ставки, такие как страховые взносы, пенсионные отчисления и другие», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

По её словам, налоговый режим, который присваивается статусу самозанятого, составляет около 4%, а в зависимости от вида деятельности может достигать и 6%.

Как уточнила Манн, в случае индивидуального предпринимателя это 6% или 15% налогов.

«Основное отличие самозанятого от предпринимателя — то, что максимальная выручка в год может составлять не более 2 млн 400 тыс. рублей, то есть в среднем около 200 тыс. в месяц. Если говорить об индивидуальных предпринимателях, то это уже до 200 млн рублей и штат работников — не более 130 человек», — добавила эксперт.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что ежедневно в Москве регистрируют более 500 субъектов МСП.

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