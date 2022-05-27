Специалист Кравцов дал советы клиентам банков по кибербезопасности
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«Если вы хотите себя обезопасить, то имеет смысл положить деньги на несколько счетов в разных банках. Это будет важно, если один из них всё же подвергнется невероятно серьёзной кибератаке», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, клиент не потеряет средства и в случае, если они будут храниться в одном месте, но при крупной кибератаке есть вероятность, что их какое-то время нельзя будет снять.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.