Специалист Кравцов дал советы клиентам банков по кибербезопасности

Руководитель отдела исследования цифровых рисков компании Group-IB Яков Кравцов дал советы клиентам банков по кибербезопасности.

«Если вы хотите себя обезопасить, то имеет смысл положить деньги на несколько счетов в разных банках. Это будет важно, если один из них всё же подвергнется невероятно серьёзной кибератаке», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, клиент не потеряет средства и в случае, если они будут храниться в одном месте, но при крупной кибератаке есть вероятность, что их какое-то время нельзя будет снять.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.