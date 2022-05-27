РЭО проведёт конкурс сочинений в рамках «ПМЭФ.Юниор»

Российский экологический оператор (РЭО) проведёт конкурс сочинений «Зелёная школа РЭО» в рамках «ПМЭФ.Юниор».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ребята должны будут посвятить свою работу одной из тем, связанных с вопросами экологического развития России: бережное отношение к природным процессам и природопользованию, мир экологического добровольчества, осознанное потребление и полезные экопривычки», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, предусмотрено две номинации — «Проблема требует решения» и «Действуем».

Победителей наградят на площадке Петербургского международного экономического форума.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.