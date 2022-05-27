Более 81 тысячи детей отдохнут в летних лагерях Оренбургской области в 2022 году

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В 885 летних лагерях Оренбургской области отдохнут более 81 тыс. детей из разных регионов России.
Более 81 тысячи детей отдохнут в летних лагерях Оренбургской области в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Ariel Skelley

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на правительство Оренбуржья.

В этом году в области выделили средства на ремонт и модернизацию мест детского отдыха.

«В течение трёх лет на модернизацию объектов инфраструктуры будем направлять по 50 млн рублей. Эти средства позволят сделать пребывание детей в лагерях более комфортным», — заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Субсидии получат отдельные летние лагеря, их выберут на основе конкурса. На сегодняшний день заявки на участие в нём подали Ивушка», «Юность», «Лесная сказка», «Чайка» и «Орлёнок».

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