В Омске открыли памятник Петру I

Короткая ссылка
В Омске состоялось открытие памятника Петру I.
В Омске открыли памятник Петру I
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Об этом сообщает РИА Новости.

«От идеи до реального воплощения прошло всего четыре месяца. Срок для такого проекта беспрецедентный. 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Наш город неразрывно связан с именем великого императора», — заявил мэр Сергей Шелест.

Памятник расположен в историко-культурном комплексе Омская крепость.

Над статуей работал скульптор Сергей Полегаев. Монумент установили за счёт пожертвований.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить