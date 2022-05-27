В Омске открыли памятник Петру I

В Омске состоялось открытие памятника Петру I.

Об этом сообщает РИА Новости.

«От идеи до реального воплощения прошло всего четыре месяца. Срок для такого проекта беспрецедентный. 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Наш город неразрывно связан с именем великого императора», — заявил мэр Сергей Шелест.

Памятник расположен в историко-культурном комплексе Омская крепость.

Над статуей работал скульптор Сергей Полегаев. Монумент установили за счёт пожертвований.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.