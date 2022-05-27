В Омске открыли памятник Петру I
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Об этом сообщает РИА Новости.
«От идеи до реального воплощения прошло всего четыре месяца. Срок для такого проекта беспрецедентный. 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Наш город неразрывно связан с именем великого императора», — заявил мэр Сергей Шелест.
Памятник расположен в историко-культурном комплексе Омская крепость.
Над статуей работал скульптор Сергей Полегаев. Монумент установили за счёт пожертвований.
Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.