В Крыму пройдёт фестиваль исторической реконструкции в честь Петра I

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В Крыму пройдёт Всероссийский фестиваль исторической реконструкции в честь Петра I. Он состоится в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» с 15 по 19 августа.
В Крыму пройдёт фестиваль исторической реконструкции в честь Петра I
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росмолодёжи.

«Участники воссоздадут важнейшие периоды истории России: от Древней Руси до начала XIX века. В программе мероприятия — зрелищный показ армии, воинского уклада, быта, творчества, образования и культуры народов России», — отмечается в сообщении.

Запланирована работа тематических площадок, посвящённых средневековой Руси, петровскому времени. Также программа включает выставку Русской армии 1812 года.

«Реконструкция — это урок живой истории для всех тех, кто соберётся на фестивале. В этом году площадки будут представлены расширенно. Участники познакомятся не только с эпохой Петра I, но и с обширным временным промежутком от Древней Руси до Бородинского сражения», — отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.

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