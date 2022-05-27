В Крыму пройдёт фестиваль исторической реконструкции в честь Петра I

В Крыму пройдёт Всероссийский фестиваль исторической реконструкции в честь Петра I. Он состоится в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» с 15 по 19 августа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росмолодёжи.

«Участники воссоздадут важнейшие периоды истории России: от Древней Руси до начала XIX века. В программе мероприятия — зрелищный показ армии, воинского уклада, быта, творчества, образования и культуры народов России», — отмечается в сообщении.

Запланирована работа тематических площадок, посвящённых средневековой Руси, петровскому времени. Также программа включает выставку Русской армии 1812 года.

«Реконструкция — это урок живой истории для всех тех, кто соберётся на фестивале. В этом году площадки будут представлены расширенно. Участники познакомятся не только с эпохой Петра I, но и с обширным временным промежутком от Древней Руси до Бородинского сражения», — отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

Ранее НСН сообщала, что парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.