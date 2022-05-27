Губернатор Приморья рассказал о темпах цифровизации в регионе
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В 2021 году в электронный вид переведены 114 услуг, и работа в этом направлении продолжится в этом году. Перед главами муниципалитетов и другими должностными лицами поставили задачу продолжать создавать и развивать официальные аккаунты в соцсетях, сообщает vostokmedia.com.
«В период пандемии цифровизация позволила усилить многие вопросы взаимодействия граждан и государства в дистанционном формате», — подчеркнул Кожемяко.
Целями цифровизации в регионе, по мнению главы, являются доступность информации и прозрачность деятельности властей.