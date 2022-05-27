Губернатор Приморья рассказал о темпах цифровизации в регионе

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Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил о том, как проходит цифровизация в регионе: ведётся работа по созданию аккаунтов органов и организаций в социальных сетях, в электронный вид переводят государственные и муниципальные услуги.
Губернатор Приморья рассказал о темпах цифровизации в регионе
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В 2021 году в электронный вид переведены 114 услуг, и работа в этом направлении продолжится в этом году. Перед главами муниципалитетов и другими должностными лицами поставили задачу продолжать создавать и развивать официальные аккаунты в соцсетях, сообщает vostokmedia.com.

«В период пандемии цифровизация позволила усилить многие вопросы взаимодействия граждан и государства в дистанционном формате», — подчеркнул Кожемяко.

Целями цифровизации в регионе, по мнению главы, являются доступность информации и прозрачность деятельности властей.

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