Губернатор Приморья рассказал о темпах цифровизации в регионе

Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил о том, как проходит цифровизация в регионе: ведётся работа по созданию аккаунтов органов и организаций в социальных сетях, в электронный вид переводят государственные и муниципальные услуги.

В 2021 году в электронный вид переведены 114 услуг, и работа в этом направлении продолжится в этом году. Перед главами муниципалитетов и другими должностными лицами поставили задачу продолжать создавать и развивать официальные аккаунты в соцсетях, сообщает vostokmedia.com.

«В период пандемии цифровизация позволила усилить многие вопросы взаимодействия граждан и государства в дистанционном формате», — подчеркнул Кожемяко.

Целями цифровизации в регионе, по мнению главы, являются доступность информации и прозрачность деятельности властей.