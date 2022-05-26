Стали известны самые популярные туристические направления среди россиян этой весной

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Стали известны самые популярные туристические направления среди граждан России этой весной: чаще всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Ростов-на-Дону.
Стали известны самые популярные туристические направления среди россиян этой весной
  • Gettyimages.ru
  • © Lukas Schulze - FIFA/FIFA

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Специалисты изучили маршруты на самолётах, поездах и междугородних автобусах.

В случае с зарубежными направлениями наибольшей популярностью пользовались Армения, Турция и Таджикистан.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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