Стали известны самые популярные туристические направления среди россиян этой весной

Стали известны самые популярные туристические направления среди граждан России этой весной: чаще всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Специалисты изучили маршруты на самолётах, поездах и междугородних автобусах.

В случае с зарубежными направлениями наибольшей популярностью пользовались Армения, Турция и Таджикистан.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.