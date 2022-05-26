Специалист Носов дал советы по выбору лагеря для ребёнка

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Руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов дал советы по выбору лагеря для ребёнка.
Специалист Носов дал советы по выбору лагеря для ребёнка
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«В первую очередь у лагеря должно быть санитарное заключение. Нужно смотреть, как организована охрана лагеря. Потому что должны быть охрана лагеря и паспорт безопасности объекта», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, эти вопросы можно задавать при покупке путёвки или напрямую руководству лагеря.

Как отметил Носов, если лагерь расположен недалеко, можно съездить и посмотреть его.

Эксперт добавил, что в лагерях всегда работают медики — фельдшер или врач, в зависимости от числа детей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане на профильные смены в детские лагеря поедут более двух тысяч человек.

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