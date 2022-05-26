В Петербурге рассказали о графике работы метро в День города

В Санкт-Петербурге рассказали о графике работы метро в День города.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Для транспортного обслуживания петербуржцев и гостей города в ночь с субботы, 28 мая, на воскресенье, 29 мая, Петербургский метрополитен будет работать в круглосуточном режиме», — отмечается в сообщении.

Жетоны за наличный расчёт можно приобрести с 02:00 до 04:30. Также будет доступна оплата в турникетах по проездным билетам или банковским картам.

Поезда будут следовать с увеличенным интервалом, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что работу нижегородского метро продлили в связи с «Ночью музеев».