В Севастополе планируют установить 36 зарядных станций для электромобилей к 2030 году

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В Севастополе рассчитывают установить 36 зарядных станций для электромобилей к 2030 году.
В Севастополе планируют установить 36 зарядных станций для электромобилей к 2030 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора.

Из документа следует, что результатом мероприятий по стимулированию спроса на электромобили и поддержке развития зарядной инфраструктуры в городе к концу 2024 года должно быть 36 зарядных станций при прогнозируемом числе электромобилей в 300 штук.

Программа рассчитана до 2030 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится ещё 64 станции зарядки электрокаров. Из федерального бюджета на эти цели направили 173 млн рублей.

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