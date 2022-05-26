В Саратовской области определили победителей этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня»
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В финале лучше всех испытания преодолели миномётные расчёты Михайловской артиллерийской академии. Взвод старшего лейтенанта Алексея Саенко поразил все цели, показав результат 18 минут 44 секунды.
Представители академии стали первыми и на этапе «Ночной спринт».
Победителям предстоит выступить на международном этапе Армейских игр.
Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.