В Саратовской области определили победителей этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Саратовской области определили победителей этапа конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В финале лучше всех испытания преодолели миномётные расчёты Михайловской артиллерийской академии. Взвод старшего лейтенанта Алексея Саенко поразил все цели, показав результат 18 минут 44 секунды.

Представители академии стали первыми и на этапе «Ночной спринт».

Победителям предстоит выступить на международном этапе Армейских игр.

Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.