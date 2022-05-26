В Вологодской области построят три комплекса по обращению с ТКО
- Gettyimages.ru
- © Makiko Tanigawa
Об этом сообщает телеканал «360».
«Инвестиционный проект планируется реализовать на основе концессионного соглашения. До конца 2025 года в регионе будет построено три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 220 тыс. т», — заявил Буцаев.
По его словам, работы запланированы в Великоустюгском и Сокольском районах, а также в Череповце.
«Общий объём инвестиций оценивается в 2,7 млрд рублей», — уточнил он.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области ликвидировали 176 нелегальных свалок.