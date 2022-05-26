В Вологодской области построят три комплекса по обращению с ТКО

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали дорожную карту по строительству трёх комплексов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Инвестиционный проект планируется реализовать на основе концессионного соглашения. До конца 2025 года в регионе будет построено три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 220 тыс. т», — заявил Буцаев.

По его словам, работы запланированы в Великоустюгском и Сокольском районах, а также в Череповце.

«Общий объём инвестиций оценивается в 2,7 млрд рублей», — уточнил он.

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