В РЭО прокомментировали ситуацию с коммунальными отходами

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев прокомментировал ситуацию с коммунальными отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«20 лет назад каждый гражданин образовывал около 200 кг мусора, потом доросло до 250—270 кг к 2005—2007 годам, потом рост стал в геометрической прогрессии. Сейчас мы образовываем по 450—470 кг, причём 30 кг добавили за последние два года, то есть полтонны отходов каждый человек после себя оставляет», — заявил Буцаев на Всероссийском молодёжном форуме «Экосистема».

По его словам, для запуска системы эффективной переработки необходимо экопросвещение и экологически ответственное потребление.

«Если каждый из нас будет понимать, что может отказаться от одноразовой посуды или упаковки, он уменьшит её образование», — добавил эксперт.

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