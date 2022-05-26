В РЭО прокомментировали ситуацию с коммунальными отходами
- Gettyimages.ru
- © AzmanJaka
Об этом сообщает телеканал «360».
«20 лет назад каждый гражданин образовывал около 200 кг мусора, потом доросло до 250—270 кг к 2005—2007 годам, потом рост стал в геометрической прогрессии. Сейчас мы образовываем по 450—470 кг, причём 30 кг добавили за последние два года, то есть полтонны отходов каждый человек после себя оставляет», — заявил Буцаев на Всероссийском молодёжном форуме «Экосистема».
По его словам, для запуска системы эффективной переработки необходимо экопросвещение и экологически ответственное потребление.
«Если каждый из нас будет понимать, что может отказаться от одноразовой посуды или упаковки, он уменьшит её образование», — добавил эксперт.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области ликвидировали 176 нелегальных свалок.