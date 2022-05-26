Опрос: россияне перечислили перспективные сферы для бизнеса в новых условиях

Короткая ссылка
Наиболее перспективными сферами для бизнеса в новых условиях 72,8% российских предпринимателей считают IT-индустрию, 42% — внутренний туризм.
Опрос: россияне перечислили перспективные сферы для бизнеса в новых условиях
  • Gettyimages.ru
  • © sturti

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый «ЮMoney».

Аналитики «ЮKassa» опросили свыше 80 индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых.

В числе других перспективных сфер — ремонт оборудования (37%), производство одежды (34,6%), образование (23,5%).

«В «ЮKassa» мы наблюдаем рост числа локальных брендов одежды, IT-решений в разных сегментах, логистических бизнесов», — заявил коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

По его словам, за последние месяцы изменился контекст ведения бизнеса и начинающим предпринимателям приходится работать в новых условиях.

Ранее, как сообщала НСН, около 35 тыс. предпринимателей воспользовались услугами сервиса поддержки бизнеса Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить