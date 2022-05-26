Опрос: россияне перечислили перспективные сферы для бизнеса в новых условиях

Наиболее перспективными сферами для бизнеса в новых условиях 72,8% российских предпринимателей считают IT-индустрию, 42% — внутренний туризм.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый «ЮMoney».

Аналитики «ЮKassa» опросили свыше 80 индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых.

В числе других перспективных сфер — ремонт оборудования (37%), производство одежды (34,6%), образование (23,5%).

«В «ЮKassa» мы наблюдаем рост числа локальных брендов одежды, IT-решений в разных сегментах, логистических бизнесов», — заявил коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

По его словам, за последние месяцы изменился контекст ведения бизнеса и начинающим предпринимателям приходится работать в новых условиях.

Ранее, как сообщала НСН, около 35 тыс. предпринимателей воспользовались услугами сервиса поддержки бизнеса Москвы.