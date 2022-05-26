В СК назвали возможной причиной пожара в доме в Раменском неисправность электроприбора

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Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий заявила, что причиной пожара в жилом доме в Раменском могла стать неисправность электроприбора.
В СК назвали возможной причиной пожара в доме в Раменском неисправность электроприбора
  • РИА Новости

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора», — говорится на сайте СК.

Отмечается, что проводится осмотр места происшествия, специалисты опрашивают свидетелей, назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту возгорания в Раменском.

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