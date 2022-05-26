В СК назвали возможной причиной пожара в доме в Раменском неисправность электроприбора
- РИА Новости
«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора», — говорится на сайте СК.
Отмечается, что проводится осмотр места происшествия, специалисты опрашивают свидетелей, назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.
Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту возгорания в Раменском.