В СК назвали возможной причиной пожара в доме в Раменском неисправность электроприбора

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий заявила, что причиной пожара в жилом доме в Раменском могла стать неисправность электроприбора.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора», — говорится на сайте СК.

Отмечается, что проводится осмотр места происшествия, специалисты опрашивают свидетелей, назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту возгорания в Раменском.