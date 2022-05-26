РИА Новости: один человек погиб и семеро пострадали при пожаре в доме в Раменском

Один человек погиб и семеро пострадали при пожаре в доме в Раменском в Московской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей, ещё один погиб», — сказал он.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Московской области организована проверка по факту пожара в многоквартирном доме в Раменском.