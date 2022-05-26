Депутат Госдумы Леонов рассказал, что делать заблудившемуся в лесу

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Депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда Олег Леонов рассказал, что делать, если человек заблудился в лесу.
Депутат Госдумы Леонов рассказал, что делать заблудившемуся в лесу
  • Gettyimages.ru
  • © Carina König / EyeEm

«Если человек потерялся, то первое, что он должен сделать, — оставаться на месте. Если он никуда не ушёл, то поиск займёт пять-шесть часов. Если человек будет рассчитывать выбраться сам, то поиски могут занять от нескольких дней до недели, и с непредсказуемыми итогами», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Также Леонов порекомендовал в таких ситуациях звонить по номеру 112, который работает и в тех случаях, если не ловит связь или на счету мобильного закончились деньги.

«Конечно, перед походом в лес необходимо взять с собой полностью заряженный телефон с дополнительной батареей, одежда должна быть рассчитана на ночную температуру и в рюкзаке должна быть непромокаемая накидка», — добавил депутат.

Помимо этого, он посоветовал взять с собой не менее литра воды, лёгкий калорийный перекус, приспособления для розжига костра и компас.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с URA.RU перечислил распространённые болезни садоводов.

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