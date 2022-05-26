Губернатор: несколько домов и школа повреждены при обстреле села Воробжа в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что несколько домов и школа повреждены при обстреле села Воробжа со стороны Украины.

По его словам, атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа в Суджанском районе.

«Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе зданию школы — в нём выбило стекла», — заявил он в своём Telegram-канале.

Старовойт добавил, что, по предварительной информации, среди мирного населения никто не пострадал.

Ранее Старовойт сообщил, что ему поступила информация о хлопках в Суджанском районе.