Губернатор: несколько домов и школа повреждены при обстреле села Воробжа в Курской области
- РИА Новости
- © Пресс-служба губернатора Курской области
По его словам, атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа в Суджанском районе.
«Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе зданию школы — в нём выбило стекла», — заявил он в своём Telegram-канале.
Старовойт добавил, что, по предварительной информации, среди мирного населения никто не пострадал.
Ранее Старовойт сообщил, что ему поступила информация о хлопках в Суджанском районе.