Губернатор: несколько домов и школа повреждены при обстреле села Воробжа в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что несколько домов и школа повреждены при обстреле села Воробжа со стороны Украины.
Губернатор: несколько домов и школа повреждены при обстреле села Воробжа в Курской области
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба губернатора Курской области

По его словам, атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа в Суджанском районе.

«Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе зданию школы — в нём выбило стекла», — заявил он в своём Telegram-канале.

Старовойт добавил, что, по предварительной информации, среди мирного населения никто не пострадал.

Ранее Старовойт сообщил, что ему поступила информация о хлопках в Суджанском районе.

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