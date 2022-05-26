За сутки в России госпитализированы 2060 человек с COVID-19

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За сутки в России госпитализированы 2060 человек с COVID-19, накануне — 2503.
За сутки в России госпитализированы 2060 человек с COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Liew

Всего за 24 часа выявлено 4700 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4580 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умер 91 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 93 пациента.

Также за сутки выздоровели 6455 человек, накануне — 6705.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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