За сутки в России госпитализированы 2060 человек с COVID-19, накануне — 2503.

Всего за 24 часа выявлено 4700 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4580 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умер 91 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 93 пациента.

Также за сутки выздоровели 6455 человек, накануне — 6705.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.