За сутки в России госпитализированы 2060 человек с COVID-19
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Всего за 24 часа выявлено 4700 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4580 заболевших.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умер 91 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 93 пациента.
Также за сутки выздоровели 6455 человек, накануне — 6705.
Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.