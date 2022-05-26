СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в трамвае Ульяновска

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В пресс-службе СУ СК по Ульяновской области сообщили, что по факту гибели 13-летнего мальчика в трамвае в Ульяновске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК.
СК возбудил уголовное дело после гибели подростка в трамвае Ульяновска
  • РИА Новости

Инцидент произошёл днём 25 мая во время движения трамвая по улице Железной Дивизии.

По информации kp.ru, в салоне трамвая произошёл конфликт между детьми, среди которых был погибший, и взрослыми пассажирами.

Сначала пожилой мужчина попросил подростков вести себя тише, а потом ударил ребёнка по лицу. Затем подключились ещё двое мужчин. Конфликт перерос в драку, в процессе которой несовершеннолетний упал, ударился головой и потерял сознание.

Мальчика срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Как сообщается на официальном сайте регионального следственного управления, сейчас разыскивают участников конфликта.

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