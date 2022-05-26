В Приморье началось строительство мостов через Царёвку и Илистую

Короткая ссылка
Руководитель специального строительного управления города Артёма Иван Зайченко сообщил о начале строительства мостов через реки Царёвка и Илистая в Приморском крае.
В Приморье началось строительство мостов через Царёвку и Илистую
  • РИА Новости

По информации vostokmedia.com, работы по возведению моста через Царёвку закончатся в 2023 году, а мост через Илистую протянут к 2024 году.

Сроки отличаются из-за протяжённости мостов. Длина первого составляет 60 м, второго — 493 м.

Кроме того, в регионе возводят ещё семь мостов, шесть из которых будут готовы уже к концу этого года. 

В этом году в Приморье рухнуло несколько мостов. 13 мая обрушение произошло в Хорольском районе, 20 апреля в Спасске-Дальнем

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить