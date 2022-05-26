В Приморье началось строительство мостов через Царёвку и Илистую
- РИА Новости
По информации vostokmedia.com, работы по возведению моста через Царёвку закончатся в 2023 году, а мост через Илистую протянут к 2024 году.
Сроки отличаются из-за протяжённости мостов. Длина первого составляет 60 м, второго — 493 м.
Кроме того, в регионе возводят ещё семь мостов, шесть из которых будут готовы уже к концу этого года.
В этом году в Приморье рухнуло несколько мостов. 13 мая обрушение произошло в Хорольском районе, 20 апреля в Спасске-Дальнем.