В Приморье началось строительство мостов через Царёвку и Илистую

Руководитель специального строительного управления города Артёма Иван Зайченко сообщил о начале строительства мостов через реки Царёвка и Илистая в Приморском крае.

По информации vostokmedia.com, работы по возведению моста через Царёвку закончатся в 2023 году, а мост через Илистую протянут к 2024 году.

Сроки отличаются из-за протяжённости мостов. Длина первого составляет 60 м, второго — 493 м.

Кроме того, в регионе возводят ещё семь мостов, шесть из которых будут готовы уже к концу этого года.

В этом году в Приморье рухнуло несколько мостов. 13 мая обрушение произошло в Хорольском районе, 20 апреля в Спасске-Дальнем.