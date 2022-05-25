В РЭО высказались о перспективах развития эковолонтёрства

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев высказался о перспективах развития эковолонтёрства.
В РЭО высказались о перспективах развития эковолонтёрства
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Эковолонтёрство играет колоссальную роль в экопросвещении, благодаря ему формируется новая культура потребления и забота об окружающей среде в молодёжной сфере», — заявил он в ходе молодёжного форума «Экосистема. Устойчивое развитие» в Вологодской области.

По его словам, в апреле — мае РЭО запустил серию субботников «Зелёный десант» в 40 субъектах Федерации. Прошло 65 мероприятий, в которых приняли участие 3396 волонтёров.

«При этом в субботниках участвовали не только школьники, студенты и активная молодёжь, но и местные жители, что говорит о волонтёрстве как о рабочем инструменте в популяризации осознанного потребления и раздельного сбора отходов», — отметил Буцаев.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обсудили вопросы развития добровольчества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить