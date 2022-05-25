В РЭО высказались о перспективах развития эковолонтёрства

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев высказался о перспективах развития эковолонтёрства.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Эковолонтёрство играет колоссальную роль в экопросвещении, благодаря ему формируется новая культура потребления и забота об окружающей среде в молодёжной сфере», — заявил он в ходе молодёжного форума «Экосистема. Устойчивое развитие» в Вологодской области.

По его словам, в апреле — мае РЭО запустил серию субботников «Зелёный десант» в 40 субъектах Федерации. Прошло 65 мероприятий, в которых приняли участие 3396 волонтёров.

«При этом в субботниках участвовали не только школьники, студенты и активная молодёжь, но и местные жители, что говорит о волонтёрстве как о рабочем инструменте в популяризации осознанного потребления и раздельного сбора отходов», — отметил Буцаев.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обсудили вопросы развития добровольчества.