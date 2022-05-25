В Крыму появится 125 быстрых зарядных станций для электромобилей к концу 2024 года

В Крыму планируется разместить 125 быстрых зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщает «Крым 24».

«На сегодня в Крыму построено 40 зарядных станций и зарегистрировано порядка 290 единиц легкового электротранспорта. В апреле 2022 года открыта первая специализированная СТО для электромобилей», — заявила зампред Совета министров республики, министр финансов Ирина Кивико.

По её словам, до конца 2024 года в регионе разместят 125 быстрых зарядных станций мощностью более 150 кВт, что позволит создать 800 новых рабочих мест.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится ещё 64 станции зарядки электрокаров. Из федерального бюджета на эти цели направили 173 млн рублей.