В Минтруде заявили, что размер прожиточного минимума после индексации составит 15 172 рубля

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Размер прожиточного минимума трудоспособного населения после индексации составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
В Минтруде заявили, что размер прожиточного минимума после индексации составит 15 172 рубля
  • РИА Новости

«Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически», — приводит РИА Новости его слова.

Котяков добавил, что дополнительных заявлений на пересчёт подавать не нужно.

Ранее глава Минтруда сообщил, что размер средней пенсии в России после индексации на 10% достигнет 19 360 рублей.

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