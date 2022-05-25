В Минтруде заявили, что размер прожиточного минимума после индексации составит 15 172 рубля

Размер прожиточного минимума трудоспособного населения после индексации составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически», — приводит РИА Новости его слова.

Котяков добавил, что дополнительных заявлений на пересчёт подавать не нужно.

Ранее глава Минтруда сообщил, что размер средней пенсии в России после индексации на 10% достигнет 19 360 рублей.