Агроном Блокин-Мечталин дал рекомендации по выращиванию рассады

Генеральный директор «Агрофирмы Партнёр» Василий Блокин-Мечталин дал рекомендации по выращиванию рассады.

«Томатную группу не следует сеять на рассаду слишком рано. Некоторые делают это в январе, но тогда растение вытягивается, перерастает. И если начало лета холодное, как сейчас, при высадке такой переросшей рассады будут проблемы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, сеять семена на рассаду лучше позже, в апреле.

«Если речь идёт о сладком болгарском перце, советую сеять в марте или апреле. Тогда мы получим здоровую рассаду, которую высаживаем исключительно в защищённый грунт», — отметил Блокин-Мечталин.

Как добавил эксперт, такую же рекомендацию можно дать и относительно баклажанов.

При выращивании рассады томатной, перечной и баклажанной групп Блокин-Мечталин советует использовать досветку.

«Досвечивать рассаду нужно 14 часов в сутки до момента высадки в грунт, чтобы она не вытягивалась», — заключил он.

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