В ДТП с электросамокатами в Москве пострадали 18 человек с начала года

В ДТП с электросамокатами в Москве пострадали 18 человек с начала 2022 года.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

В большинстве случаев аварии происходили из-за нарушения правил дорожного движения водителями самокатов, например, когда они решали пересечь проезжую часть не по переходу.

«Мы призываем пешеходов, использующих электросамокаты, к соблюдению правил дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили о необходимости выбирать минимальную скорость при поездке по тротуарам или в парковой зоне. Кроме того, рекомендуется использовать экипировку и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.