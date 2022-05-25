В ДТП с электросамокатами в Москве пострадали 18 человек с начала года

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В ДТП с электросамокатами в Москве пострадали 18 человек с начала 2022 года.
В ДТП с электросамокатами в Москве пострадали 18 человек с начала года
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

В большинстве случаев аварии происходили из-за нарушения правил дорожного движения водителями самокатов, например, когда они решали пересечь проезжую часть не по переходу.

«Мы призываем пешеходов, использующих электросамокаты, к соблюдению правил дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили о необходимости выбирать минимальную скорость при поездке по тротуарам или в парковой зоне. Кроме того, рекомендуется использовать экипировку и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.

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