Подмосковье собрало партию гуманитарной помощи для больниц ЛНР

Московская область собрала партию гуманитарной помощи для больниц ЛНР.

«В этот раз везём приспособления, чтобы делать операции, лекарства, везём памперсы, детские товары», — заявил представитель правительства Подмосковья Роман Кирица в беседе с телеканалом «360».

Он также сообщил, что в гуманитарный груз входят анальгин, парацетамол и другие препараты.

Ранее, как передавала «Парламентская газета», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность Ленинградской области за помощь Донбассу.