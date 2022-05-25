Подмосковье собрало партию гуманитарной помощи для больниц ЛНР

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Московская область собрала партию гуманитарной помощи для больниц ЛНР.
Подмосковье собрало партию гуманитарной помощи для больниц ЛНР
  • РИА Новости

«В этот раз везём приспособления, чтобы делать операции, лекарства, везём памперсы, детские товары», — заявил представитель правительства Подмосковья Роман Кирица в беседе с телеканалом «360».

Он также сообщил, что в гуманитарный груз входят анальгин, парацетамол и другие препараты.

Ранее, как передавала «Парламентская газета», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность Ленинградской области за помощь Донбассу.

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