Парки «Россия — моя история» разработали онлайн-викторину о Петре I

Короткая ссылка
Парки «Россия — моя история» совместно с Центром просветительских инициатив и при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года» разработали онлайн-викторину о Петре I.
Парки «Россия — моя история» разработали онлайн-викторину о Петре I
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Цель викторины — привлечь внимание к личности Петра I и показать школьникам и студентам в молодом императоре себя, стоящих перед выбором жизненного пути, определения своих целей, поиске вдохновения, выборе профессии», — заявил член Общественной палаты России, директор московского парка «Россия — моя история» Иван Есин.

Пройти викторину можно на официальном сайте года торжеств. Итоги будут подведены 30 сентября 2022 года.

Ранее «Невские новости» сообщили, что посвящённую Петру I выставку откроют на Марсовом поле в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить