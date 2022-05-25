Парки «Россия — моя история» разработали онлайн-викторину о Петре I
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Об этом сообщает НСН.
«Цель викторины — привлечь внимание к личности Петра I и показать школьникам и студентам в молодом императоре себя, стоящих перед выбором жизненного пути, определения своих целей, поиске вдохновения, выборе профессии», — заявил член Общественной палаты России, директор московского парка «Россия — моя история» Иван Есин.
Пройти викторину можно на официальном сайте года торжеств. Итоги будут подведены 30 сентября 2022 года.
Ранее «Невские новости» сообщили, что посвящённую Петру I выставку откроют на Марсовом поле в Петербурге.