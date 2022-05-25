Аналитики дали рекомендации по инвестированию

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дали рекомендации по инвестированию.
Аналитики дали рекомендации по инвестированию
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«Лучшим способом безрискового инвестирования на ближайшие три-шесть месяцев остаются банковские вклады под 12% годовых», — заявил Антонов в беседе с Life.ru.

По его мнению, можно выделить 10—20% от суммы для инвестирования в иностранную валюту.

Со своей стороны, Гойхман считает, что в ближайшие месяцы тренды будут зависеть от таких факторов, как ужесточение политики центробанков и геополитическая ситуация.

«Вероятно, продолжится тренд на укрепление доллара к основным валютам. Это связано в основном с жёсткостью Федрезерва, сжимающего денежную массу и способного поднять свою процентную ставку с 1 до 3% до конца 2022 — начала 2023 года», — подчеркнул он.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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